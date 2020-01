Tóásó aviva su caso en la CIDH y choca con Bolivia

No hay coincidencias. Elöd Tóásó, húngaro, uno de los dos supervivientes del operativo del hotel Las Américas que mató en 2009 a Eduardo Rózsa, Árpád Magyarosi y Michael Dwyer, eligió reavivar su caso en contra del Estado boliviano ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), tribunal de la Organización de Estados Americanos (OEA), justo ahora, en medio de una escalada de tensión entre Luis Almagro, su secretario general, y la administración de Evo Morales, a la que Tóásó acusó de manipulación política y atentar en contra de sus derechos fundamentales.

A ocho años del juicio por supuesto terrorismo y alzamiento armado, Tóásó, uno de los seis autoinculpados acogido a un proceso abreviado en 2015, ya en su país, busca el contragolpe: “ahora que estoy libre puedo trabajar más intensamente sobre mi causa, hacer análisis sobre las pruebas, grabaciones y videos; asimismo, representar el caso ante diferentes instituciones de la Unión Europea (UE) y ante de CIDH, en Washington”.

Romero responde

Para el ministro de Gobierno, Carlos Romero, la causa de Tóásó fue resuelta cuando él, voluntariamente, admitió sus culpas y recibió una sentencia junto con Mario Tadic. “El tema se ha manejado en el ámbito judicial por un hecho objetivo que existió. Una organización mercenaria criminal que atacó la democracia boliviana. Es un tema ya resuelto por la justicia boliviana”.

Consultado respecto a que se insista en este caso ante el tribunal de la OEA, justo cuando hay fricciones entre el secretario general y el Gobierno, Romero repitió: “es un tema ya resuelto”.

El húngaro insiste cuando Almagro, que de 2015 a la fecha encaró varios entredichos con la administración de Morales, ha tomado aún más distancia de Bolivia, luego de que el 3 de abril llevó adelante una sesión para tratar la crisis institucional venezolana, pese a que Diego Pary, embajador boliviano y presidente del Consejo Permanente de la OEA, intentó frenar un pronunciamiento. Morales lo acusó de poner en riesgo la paz regional.



“Tengo mucha esperanza en la CIDH, como un organismo de la OEA del cual Bolivia es signataria. El proceso corre con lentitud pero en un espacio donde se respetan las partes. (...) Ahora que estoy libre en mi país puedo decir que a la larga sí o sí voy a tener justicia”, ha dicho Tóásó.



Para el analista Daniel Valverde, en lo político, la acción de Tóásó busca sacar ventaja de una coyuntura difícil para Bolivia ante ese organismo; en lo jurídico, cree que la iniciativa del húngaro contiene una incoherencia dado que él se prestó para un juicio abreviado, aceptando culpas. Del caso, hay aún 13 procesados, tres apartados del caso por enfermedad y 17 son buscados por la justicia.

Posponen audiencia por terrorismo I

La ausencia de uno de los acusados y de los jueces técnicos en la audiencia del juicio del caso Terrorismo I, citada para ayer a las 15:30 en Santa Cruz, motivó la suspensión de la audiencia para hoy, a las 9:30 en el Palacio de Justicia. Una juez ciudadana informó del retraso imprevisto de los vuelos del juez Sixto Fernández y del acusado Alberto Melgar, ex dirigente cívico de Beni.

Para Zvonko Matkovic Ribera, uno de los procesados y segundo vicepresidente del Comité pro Santa Cruz, “es demasiada coincidencia” que justo al cumplir los ocho años del caso, los jueces no aparezcan.

Gary Prado, su abogado, dijo que no se sabe de Wálter Andrade, Marilyn Vargas y Gary Salinas, ex oficiales de la Unidad Táctica de Resoluciones de Crisis (Utarc), testigos que citó y que debían llegar hasta ayer.