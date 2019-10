Recluso involucra a capitán y a policías en masacre de Palmasola

En el segundo día del juicio por la matanza de Palmasola, el recluso Luis Adán Tobías Ortiz, más conocido como ‘Wachiturro’, acusado como uno de los principales cabecillas de la masacre de 2013, declaró frente al tribunal y acusó a un capitán y a policías de dar luz verde al ataque mortal, convirtiéndose en simples espectadores.



Luis Adán Tobías, que junto a ocho de sus compañeros fue trasladado desde Chonchocoro de La Paz, confesó que un capitán de apellido Burgoa, que se desempeñaba de alcaide en ese entonces, es el principal responsable, junto con otros dos capitanes y un mayor.



Frente a los jueces Jesús Eguez, Gladis Alba y Lucio Condori, ‘Wachiturro’ relató lo sucedido el 23 de agosto de ese año como si fuese ayer.



Dijo que el hecho se planificó para descabezar a los líderes del bloque A de Chonchocorito, pero en especial al jefe Herland Arteaga Parada, conocido como el ‘Treinta treinta’, en una disputa por el poder.

Según relató, bajo el liderazgo de Pedro Luis Banegas, ‘el Cindy’, el bloque B decidió por unanimidad atacar a los del A pero con el fin de “sacar, masacrar y partir a 30 internos. Uno de los que más nos alentaba de nuestro grupo era Luis Alberto Tórrez ‘Cocacho’ a quien lo mataron”, dijo.



‘Wachiturro’ también dijo que se valieron de toda clase de armas caseras, como espadas, palos, machetes, cuchillos, picotas y otros. Incluso dijo que vio a un interno cuando amenazaba a otro de sus compañeros y le mostraba un revólver que tenía en su cintura.

Confesó que antes del ataque la mayoría de sus compañeros tomó sicotrópicos en tabletas.



“Cuando salimos todos a tomar el bloque A, en la madrugada después de cortar la malla y hacer un forado, nos enfrentamos y nos dimos cuenta de que se nos fue la mano porque el fin no era matar a nadie. Cuando nos enfrentamos parecía una guerra, y la Policía no hizo nada, solo fue una espectadora. Incluso cuando se provocó el incendio con garrafas que usaron como lanzallamas llegaron los bomberos y pedían a los internos que agarremos las mangueras para echar agua”, declaró.



La comisión de fiscales, integrada por Marcos Arce, Mauricio Romero y José Parra, durante la declaración de Luis Adán Tobías presentó la tarde de ayer las pruebas consistentes en garrafas con gas, armas como cuchillos, picotas, espadas, machetes y otro acumulados durante las investigaciones.



Las armas fueron reconocidas por el declarante Tobías Ortiz, que incluso aseguró que fueron fabricadas en el bloque B, y que eso no era novedad porque desde hace años hay esa costumbre para seguridad de los internos.



Familiares de los muertos

En la audiencia aparecieron los familiares de al menos cinco reclusos fallecidos en el bloque A.



Los familiares identificaron a sus víctimas como Juan Alexis Zorrilla Vargas, Fernando Vásquez que murió junto con su hijo de dos años, Odenemin Preto, Cristian Daza y Luis Miguel Gutiérrez Bernabé, todos del bloque A.



Los familiares se entrevistaron con los fiscales para exigir que se castigue a los acusados y que no queden en la impunidad. También pidieron que se procese a los policías que nada hicieron por evitar la matanza. Consultados sobre la posibilidad de convocar a los policías a declarar, los fiscales explicaron que hay al menos 10 uniformados procesados en la Fiscalía anticorrupción por delitos de incumplimiento de deberes y otros, por ser funcionarios públicos.



Vida de reyes en La Paz

Tras la declaración del ‘Wachiturro’ circularon fotos donde este aparece paseando por el centro de La Paz, comiendo en restaurantes y disfrutando de comodidades en su celda con sus compañeros. Tobías Ortiz negó vivir como rey y aseguró que le tienen envidia y bronca porque dice la verdad