Evo afirma que Bolivia crecería un 8% con una salida al mar

El presidente Evo Morales señaló que si Bolivia tuviera acceso soberano a las costas del Pacífico y se redujera el contrabando, el país podría registrar un crecimiento económico del 8% anual, que sería uno de los más altos del mundo.

"Yo sigo convencido, si tuviéramos salida al mar y no tuviéramos contrabando (...) por lo menos nuestro crecimiento económico estaría sobre 8% al año. Recién me di cuenta que el tema de exportación e importación, (es) tan costoso cuando no tenemos salida al mar", expresó el mandatario en el gabinete ampliado que se desarrolla este miércoles en La Paz.

Por otra parte, Morales se refirió a Chile y volvió a acusarlos de que existe una intención del vecino país de afectar la economía nacional. No es la primera vez que el mandatario boliviano lo hace, la primera vez fue durante el paro de los funcionarios aduaneros chilenos.

"Desde la fundación de la República permanentemente Bolivia ha soportado una agresión económica de Chile, a la cabeza de oligarquías chilenas", expresó.

Al respecto sostuvo que parte de esa guerra económica se refleja en los permanentes paros que se registran en puertos del norte chileno, por donde ingresa o sale la mercadería boliviana.

"Por donde la carga boliviana sale o entra, ahí siempre hay paro, ahí siempre hay bloqueo y no escucho en otros puertos de Chile, soy mal pensado tal vez es organizado por el mismo Gobierno chileno", dijo y también se refirió al descuido en el mantenimiento de caminos en el tramo que une a ambos países.

Morales agregó que pese a esa situación Bolivia ha sido el primer país con crecimiento económico de la región. "El modelo de Bolivia es reconocido, no solo reconocido sino respetado en el mundo. Antes todo se importaba, políticas económicas, políticas en todos los rubros, ahora exportamos principalmente nuestros programas sociales", comentó.