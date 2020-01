Auto de Fiscalía fractura el pie de una fotógrafa

Sara Aliaga, fotógrafa del matutino Página Siete, sufrió una fractura doble del empeine del pie izquierdo, tras ser atropellada por un vehículo de la Fiscalía de Distrito de La Paz. El incidente sucedió anoche, durante el traslado a celdas judiciales de Nemesia Achacollo.



"El auto salió de retro, toda estaba bien hasta ahí, el auto estaba sobre la avenida. Me fui adelante y arrancó el auto y atropelló mi pie con la llanta izquierda por delante, me pasó dos veces la misma llanta, quedé atrapada ahí. Estaba parada y pasó dos veces sobre mi pie la misma llanta, le grité al chofer que retroceda y no hizo nada", contó al programa "Cabildeo con Amalia Pando".



Sostuvo que "el chofer vino y me dijo que pensaba que estaba protestando porque quería sacar una foto a Achacollo. Hasta ahora nadie de la Fiscalía se aproximó a ver si estoy bien y es un perjuicio porque no puedo trabajar".



En la víspera Franklin Salgado, funcionario de la Fiscalía, informó que el Seguro Obligatorio contra Accidentes de Tránsito (SOAT), juntamente con la institución, se harán cargo de los gastos de recuperación de la profesional.



Se identificó a la camioneta con placa 1620-LEC, perteneciente a la Fiscalía General del Estado, de acuerdo a un logotipo en las puertas laterales. La pierna izquierda de Aliaga se encuentra enyesada y se espera su pronta recuperación.