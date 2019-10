Festival de Toronto abre con Los Siete Magníficos

El Festival Internacional de Cine de Toronto (TIFF) anunció hoy que la nueva versión de la clásica película del oeste The Magnificent Seven (Los Siete Magníficos), de Antoine Fuqua e interpretada entre otros por Denzel Washington, Ethan Hawke y Manuel García-Rulfo, abrirá la edición de este año de la muestra.



Los organizadores del TIFF también informaron que el filme de cierre del festival será la comedia dramática The Edge of Seventeen, con Hailee Steinfeld, Woody Harrelson y Kyra Sedgwick. La 41 edición de TIFF, uno de los festivales de cine más importantes del mundo, empezará el próximo 8 de septiembre y concluirá el 18 de ese mes.



Durante una rueda de prensa celebrada en Toronto, Piers Handling, director del certamen, afirmó que se siente "honrado de dar la bienvenida al aclamado director Antoine Fuqua de nuevo en TIFF, que ya presentó al público películas como Training Day y The Equalizer.

El filme, que tendrá su estreno mundial en TIFF, también cuenta con la participación de los actores Chris Patt, Vincent D"Onofrio, Byung-Hun Lee, Martin Sensmeier, Haley Bennett y Peter Sarsgaard.



Por su parte, el director artístico de TIFF, Cameron Bailey, afirmó que "la capacidad de Fuqua de mezclar sin esfuerzo la acción visceral y la emoción del drama es lo que le hace un narrador tan convincente y esta película no es una excepción".



"Será la tercera vez que traigo un film a Toronto y que The Magnificent Seven haya sido seleccionada como el film de apertura es un verdadero honor", señaló el director estadounidense en un comunicado.

"No puedo pensar en un mejor lugar, o en un mejor público, para el estreno mundial del film", añadió Fuqua.