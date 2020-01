Romero señala a fiscales por Illanes y corrupción

"Ojalá en vez de polemizar contra el ministro de Gobierno, se dedique a encontrar a los asesinos de Illanes", aseveró el ministro de Gobierno, Carlos Romero, a tiempo de enviar al Fiscal General, Ramiro Guerrero, a "investigar" cómo son los procedimientos.



La autoridad sostuvo que "a qué le llamará condicionamientos, si el Fiscal General no conoce el procedimiento, estamos perdidos. Tendrá que investigar primero cómo son los procedimientos para luego investigar en el ámbito del Ministerio Público, pero bueno, cada uno tendrá que responder por sus actos".



La nueva polémica entre ambas autoridades surge debido al proceso de investigación por el asesinato del exviceministro Rodolfo Illanes a manos de los cooperativistas mineros. El Ministerio de Gobierno solicitó el envío de un cuestionario y la Fiscalía respondió que no acepta "condicionamientos".



"No me han notificado, parece que los fiscales no han leído el procedimiento, yo se los he leído. Me extraña que los fiscales no conozcan el procedimiento, si un fiscal no conoce los procedimientos, bueno, estamos perdidos", agregó Romero.



"Nadie tiene privilegio porque todos son iguales ante la Ley y los fiscales proveerán sobre la convocatoria y la Fiscalía define en qué calidad vienen las personas", dijo hace unos días Guerrero, mientras que ayer se conoció que Romero solo declarará por la muerte de Illanes y no por los cuatro mineros fallecidos a causa de impacto de balas.



Premio por atrapar fiscales corruptos



En la víspera, en un acto público con cadetes, Romero señaló que "premiaría" a policías que detengan a investigadores implicados en hechos de corrupción. En marzo pasado, el ministro anunció que los agentes encubiertos vigilarán a fiscales y jueces.