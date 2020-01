Uyuni, Titicaca y Rurrenabaque, los preferidos de la FIT

El sábado concluyó la XXI versión de la Feria Internacional del Turismo (FIT), muestra que exhibió a 8.000 bolivianos y 800 delegados de 14 países todo el potencial turístico de Bolivia.

Martín Cariaga, presidente de la FIT Bolivia, señaló que Uyuni, Titicaca y Rurrenabaque fueron los destinos turísticos bolivianos con mayor demanda en la feria, que se realizó en la ciudad de Santa Cruz desde el 23 al 25 de marzo.



Explicó que la población cruceña manifestó su interés por viajar hacia los atractivos que ofrece Uyuni, el lago Titicaca y los nevados del glaciar del Illimani. Mientras que la gente del occidente tiende más a viajar hacia las Misiones Jesuíticas, Rurrenabaque, o a la Amazonia boliviana.

“Actualmente cerca de 6 millones de bolivianos viajan por el país al año, por varios motivos, el principal es por turismo, porque es la forma más barata de pasar vacaciones dentro del país. Generalmente los bolivianos tienden a viajar a sitios que contrastan su lugar de origen”, explicó Cariaga.



Si bien destaca las delegaciones foráneas que participaron en esta versión, pero considera que aumentando su participación en este tipo de ferias turísticas se puede aportar un crecimiento del 5% al flujo turístico del país.

De acuerdo con el Instituto Boliviano de Comercio Exterior (IBCE), en 2015 el turismo extranjero generó $us 693 millones por la visita de 882.000 personas, lo que la ubica en el octavo lugar, solo por encima de Venezuela ($us 575 millones) y de Paraguay ($us 484 millones).

Crítica al Dakar



Por otra parte, el titular de la FIT Bolivia criticó la realización del Dakar con el objetivo de promover el turismo. Dice que el millonario gasto que eroga el Gobierno no lo justifica.

“Esos recursos se podrían utilizar en la promoción turística del destino Bolivia en pleno; se puede pagar $us 1 millón a CNN para que pase los lugares turísticos del país, creo que tendríamos mejores resultados que el Dakar”, añade Cariaga