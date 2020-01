El soldado que salvó a una embarazada cerca de la cima del Everest

El veterano del ejército británico Leslie Binns, podía divisar la cumbre de la montaña más alta del planeta. Su propósito de coronar el Everest pasó a segundo plano cuando escuchó las voces de socorro de Sunita Harza, una mujer india embarazada a punto de morir.



Según detalla en su página web el diario español ABC, al descender para salvar Sunita, Binns encontró a otro escalador desfallecido que se unió a ellos, pero debido al agotamiento, les fue imposible llevarle hasta donde acampaban.



Sunita explicó a los medios que el hecho de que siga con vida se lo debe a Binns. El militar, por su parte, expresó sentirse «muy orgulloso» de haber podido rescatar con vida a Sunita. No obstante, lamenta no haber podido salvar al otro escalador a quien escuchaba gritar fuera de su tienda. «No pude hacer nada por él. No tenía más fuerza esa noche e intenté rescatarlo pero no lo pude mover», explicó Binns.



Binns se dirigió a Nepal el pasado 4 de abril, y tenía programado hacer cumbre el 22 de mayo, para así dar por cumplido su sueño de escalar el Everest. Binns también explicó como se sentía al no haber podido conquistar la montaña: «Por supuesto que me sentí triste por no haber podido subir a la cumbre, pero estoy feliz por haber salvado una vida» comentó.



Sunita Harza por su parte, tenía la intención de convertirse en la primera madre bengalí en conquistar la cima de la montaña. «Le debo mi vida. Podré volver a casa para ver a mi hijo. ¿Qué más puedo pedir?» Explicó a un medio local indio.