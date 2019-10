Denuncian bullying a una niña en Pedro Lorenzo

A 27 kilómetros de la ciudad de Santa Cruz, en Pedro Lorenzo, una localidad perteneciente al municipio de La Guardia, se registró un caso de bullying que ha dejado secuelas en la víctima. Una niña de ocho años, ya no quiere asistir al colegio y lo complicado de la situación –según la madre de la menor– es que las autoridades colegiales no intervenienen en el problema.



Heidy Medina, progenitora de la colegiala agredida, señaló que su hija es víctima de ataques verbales, sicológicos y físicos desde el pasado año por parte de sus compañeros de curso. La situación llegó al extremo de que a consecuencia de un maltrato físico la niña ha quedado con problemas en un ojo.



La última agresión física, según la denunciante, fue el 20 de agosto de este año. El médico forense le dio tres días de impedimento. Heidy señala que puso el caso en conocimiento del director del colegio, pero este le dijo que no intervendría.



La menor agredida no quiere ir a clases y en los últimos días lo ha hecho solo con la compañía de su madre, que debe permanecer toda la jornada escolar en el colegio.



Consultado al respecto el director departamental de Educación, Salomón Morales, dijo que el caso sería atendido por la institución que dirige solo si en La Guardia no le dan solución.



Por su lado, Vivian Toledo, de la Defensoría de la Niñez y Adolescencia del km 14 de doble vía a La Guardia, señaló que esa entidad ha realizado un informe en el que se confirma que la menor de ocho años ha sido maltratada.