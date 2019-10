Cívicos inician bloqueo en ruta Cochabamba-Oruro

Las instituciones Control Social y el Comité Cívico de Quillacollo iniciaron un bloqueo desde las 8.00 de este lunes en la ruta que conecta a Cochabamba con el occidente del país.



Los movilizados exigen la anulación de la resolución agraria que otorga a la familia Campos Pinto, y otras, la propiedad de 92 hectáreas del Playón de Marquina, registradas en Derechos Reales como propiedad municipal.



"Estamos comprometidos con el patrimonio de Quillacollo, vamos a hacer cumplir. No podemos confrontar a la población. Vamos a bloquear el paso departamental, no queremos perjudicar a la población", señaló Freddy Maldonado, dirigente del Control Social.



Según la dirigencia del sector, ninguna autoridad nacional se acercó a ellos para iniciar un proceso de diálogo, por ello tomaron la determinación, después de un ampliado realizado el pasado jueves, de realizar la medida.



A la protesta se sumaron nueve distritos, el transporte público y los comerciantes de Quillacollo. Además las OTB (Organización Territorial de Base) de esa región exigen la presencia de los ministros de Planificación, Obras Públicas y de Gobierno para solucionar el problema.



Dijeron que no dialogarán con subalternos "porque no tienen voz de decisión". Maldonado dijo que el Playón es un reservorio importante de agua que sirve para riego en la región de Marquina de Quillacollo y que incluso es utilizado por Cercado.



El Organismo Operativo de Tránsito ordenó que la salida de flotas de la Terminal de Buses de Cochabamba hacia el occidente del país sea suspendida por lo menos hasta la noche. En tanto, según verificación de este medio, la terminal de buses de La Paz sigue permitiendo las salidas.