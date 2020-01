Romero resta validez a dichos de Walter Zuleta

El ministro de Gobierno, Carlos Romero, restó importancia a las declaraciones de Walter Zuleta, exabogado de Gabriela Zapata. El jurista, en entrevista con EL DEBER, dijo que de ninguna manera retornará a Bolivia.

"Lo que habíamos señalado antes, si él realmente no tiene ninguna responsabilidad, debería presentarse ante la justicia y prestar ahí su declaración. Hacer una declaración eludiendo la acción de la justicia, no es coherente, no podemos darle validez a las declaraciones que hace una persona fugitiva", afirmó la autoridad.

Zuleta, sentenciado a tres años en el primer juicio contra la exnovia de Evo Morales, sostuvo que "el fallo me aleja, ya que la situación de la justicia en Bolivia está cada vez peor. No sabemos qué pasará, ya que hay un juicio pendiente".

Sobre las gestiones para su captura, Romero señaló que "hay la orden de captura y ahí se requiere la colaboración de autoridades de Interpol y de las autoridades de la vecina nación". Reveló que de forma "extraoficial" se conoce que el abogado dejó Lima (Perú).

Existe un segundo proceso judicial contra Zuleta, mismo que surge por el delito de trata de personas en la presentación de un menor como si fuera hijo del primer mandatario con la exgerente de la empresa China Camc.