Bolivia dice que Francisco tiene derecho a mediar

"Dónde hay injusticia, tiene todo el derecho a participar", sentenció el presidente Evo Morales, consultado sobre la posible mediación del papa Francisco en el reclamo marítimo que Bolivia sostiene contra Chile y que se ventila en la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de La Haya.



"Yo no quiero tocar estos temas, tampoco vamos a dar publicidad. Si Chile tiene miedo, tendrá sus razones, eso es su responsabilidad. Cualquier institución internacional, cualquier organismo internacional o personalidad como el papa, donde hay injusticia, tiene todo el derecho a participar, eso nadie lo puede negar", afirmó el mandatario en conferencia de prensa en Oruro.



Agregó que "por justicia o por derecho", Bolivia volverá con soberanía a las costas del océano Pacífico y reiteró que la invitación realizada al sumo pontífice para que visite Bolivia "tiene fines pastorales", pese a que en otra oportunidad reveló que Francisco solicitó información sobre la demanda.



Ratificó que para julio se tiene confirmada la visita del papa a territorio nacional, mientras que hace algunos meses, en Chile varias autoridades salieron a rechazar y descartar que la autoridad de la Iglesia Católica intermedie en el conflicto.



Visita de juristas internacionales



Morales anunció también que antes del mes de mayo, se espera que arriben los juristas contratados por el Estado para la asesoría sobre la demanda presentada ante La Haya, posiblemente a Cochabamba o Santa Cruz.



"He pedido que nuestro equipo técnico-jurídico internacional antes de mayo van a estar en Bolivia. Me informaron que tienen un poco de medio a la altura, por eso tal vez estén en Cochabamba o Santa Cruz, pero van a estar para prepararnos en la disputa en La Haya, que va a ser en mayo", detalló el mandatario.



Según la información del Gobierno boliviano, los alegatos orales ante el recurso de incompetencia a la Corte de Justicia, presentado por Chile, tendrán lugar en mayo. "Desconocer el Tribunal es como desconocer el derecho internacional", dijo.



El presidente evitó referirse explícitamente a la visita que tendrá el portavoz internacional de la demanda a Chile en marzo próximo y se limitó a señalar que Carlos Mesa realiza varias gestiones explicando la causa.