Leopoldo le dice a Evo que la alternancia es esencial en democracia

El exprefecto de Pando, Leopoldo Fernández, en un contacto con periodistas, se refirió al 21 de febrero, ratificó que con el caso Zapata se intenta esconder un caso de corrupción y que el resultado del referéndum no tuvo nada que ver con ese caso.

El procesado por los hechos de violencia en Porvenir, (septiembre de 2008), se refirió al caso de la exnovia del presidente Evo Morales. “Lo que se intenta es esconder todo el grado de corrupción y de tráfico de influencias que se gestó, son más de $us 500 millones que recibió una empresa china por gestiones de esta señora. Eso es lo que hay que ver”, aseveró.

Además, manifestó que “la alternancia en el poder es esencial para la salud de la democracia. No estemos discutiendo temas colaterales que no son de fondo, aquí no importa si Evo Morales fue buen o mal presidente, lo importante es que es saludable para la democracia alternar, y lo que dijo el pueblo boliviano hace una año atrás, el 21 de febrero de 2016 es que no autoriza modificación a la CPE para la repostulación del presidente que ya estuvo tres gestiones”.

Lamentó que el Ejecutivo “no lo quiere entender, justificando que el resultado es producto de una mentira. ¿Cuál mentira? Si ustedes se fijan cuáles eran las mediciones a través de encuestas se imponía el No cuando no se sabía siquiera del caso Zapata”, aseveró al ingresar a una audiencia por su caso.