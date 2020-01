Aborto no es un tema de machistas ni de la Iglesia, alerta el Vice

El presidente en ejercicio, Álvaro García Linera, afirmó ayer que el aborto no está siendo y no será legalizado en Bolivia. Según él, lo que se discute en el proyecto de ley del Código de Sistema Penal es la ampliación de las causales excepcionales; sin embargo, sostuvo que el debate debe ser impulsado por las mujeres y no por instituciones ‘machistas’.

“Ahora veo hablar a puros hombres. ¿Acaso los hombres gestamos? ¿Acaso los hombres llevamos en el vientre? Sería lo mejor que la mujer se pronuncie, que las mujeres digan, que las mujeres debatan, porque son las mujeres las directas involucradas y las instituciones por estructura y funcionamiento machistas, que se queden al margen", espetó García Linera y remarcó que las mujeres tienen que manifestarse, y "ni el Estado ni la Iglesia ni los varones 'pega mujeres'" deben hacerlo.

Esta es la nota sobre las declaraciones que dio el vicepresidente el miércoles.

Consultado sobre el tema, el monseñor Aurelio Pessoa calificó de parciales las declaraciones del presidente en ejercicio porque responde a la opinión de una persona que está en el poder, pero las autoridades “deben gobernar escuchando al pueblo”, tal como reitera el presidente Evo Morales.

En criterio del sacerdote, en caso de que no se preste atención a sus reclamos, se puede entender como un acto de discriminación del Estado hacia las personas que se oponen a la ampliación de las causales del aborto porque no son escuchadas.

“La Iglesia católica y las demás iglesias protestantes no estamos en el aire, estamos compuestas por personas, hombres y mujeres, con derecho y también obligaciones”, opinó el prelado y reiteró que la curia seguirá su lucha en defensa de los derechos humanos de los bebés que están en etapa de gestación.

Por su lado, el pastor de la Casa de Oración, Raúl Bauer, dijo que el oficialismo “utilizará el rodillo para aprobar normas que van en contra de las leyes de Dios”. Denunció que existe una corriente externa que busca implantar su forma de ser contraria a una sociedad.

Opinó que en vez de aumentar las causales del aborto, el Gobierno debería promover campañas de prevención para evitar los embarazos no deseados y, en consecuencia, evitar interrumpir una vida que ya está en gestación.

El proyecto de ley que se debate en la Comisión de Constitución de Diputados, por ejemplo, establece causales para interrumpir un embarazo durante las primeras ocho semanas de gravidez, por única vez, si la mujer se encuentra en situación de calle o pobreza extrema, si carece de recursos suficientes para la manutención propia o de su familia, si es madre de tres o más hijos o hijas y si carece de recursos suficientes para su manutención o es estudiante.

La norma permite la interrupción del embarazo en cualquier etapa de la gestación para prevenir un riesgo presente o futuro para la vida de la embarazada.



El presidente del Comité pro Santa Cruz, Fernando Cuéllar, considera que el vicepresidente está equivocado, porque “este es un tema de salud pública, de vida, no de hombres y de mujeres, sino de todos los bolivianos".



En el mismo sentido, el vocero de la Iglesia en Santa Cruz, Erwin Bazán, pidió escuchar la voz de las miles de mujeres que marcharon anoche en Santa Cruz. "El vicepresidente está discriminando a la Iglesia, una institución que aglutina a gran parte de la población", dijo y agregó que el tema del aborto le concierne a toda la sociedad.



Las protestas se produjeron horas después de que el vicepresidente García Linera criticara a los hombres que se oponen al artículo 154 del Código del Sistema Penal, que amplía las causales para el aborto.

El tratamiento

La diputada Valeria Silva (MAS) informó ayer de que la Comisión de Constitución de Diputados culminará hoy el debate en detalle del proyecto del nuevo Código del Sistema Penal, para luego remitirlo al pleno camaral para su tratamiento.

Manifiesto insta a buscar opciones

Luego de congregar a cerca de 20.000 personas que marcharon desde el Cristo hasta la plaza 24 de Septiembre, Víctor Hugo Valda, de la Plataforma por la vida, pronunció un manifiesto en el que rechazó ampliar las causales de despenalización del aborto y pidió la renuncia de la ministra de Salud.

Así también, propuso generar otras alternativas como que el Estado garantice una maternidad segura; ayudar sicológicamente a mujeres que han sufrido abortos; ayudar a las mujeres de escasos recursos y generar campañas serias de prevención y educación reproductiva.