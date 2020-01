Hallan 35 familiares vivos de Leonardo da Vinci

Investigadores italianos anunciaron el jueves el descubrimiento de descendientes vivos de familiares del genio del Renacimiento Leonardo da Vinci, a pesar de la desaparición de su cuerpo y por lo tanto sin recurrir a tests de ADN.



En conferencia de prensa celebrada en Florencia, los historiadores Alessandro Vezzosi y Agnese Sabato sostuvieron que la familia del pintor y matemático no se había extinguido, como se pensaba.



Iniciada en 1973, la investigación ha permitido descubrir unos 35 descendientes de la familia del pintor de la Gioconda y uno de ellos, según los medios, sería el cineasta Franco Zeffirelli, director de "Romeo y Julieta" (1968) o "La Traviata" (1983).



Leonardo da Vinci no tuvo hijos. Estos descendientes serían familia de sus hermanos y hermanas.



Los restos mortales del maestro toscano se perdieron en las guerras de religión sucesivas a su muerte en 1519, lo que privó a los científicos de preciosas muestras de ADN para intentar identificar cinco siglo después a miembros de su familia.



No obstante, los investigadores lograron reconstituir un árbol genealógico a partir de documentos hallados en iglesias y registros de propiedad, relacionados sobre todo con mujeres de la familia.



El anuncio de descendientes vivos de la familia del maestro renacentista conmocionó Vinci, su ciudad toscana natal, donde varios vecinos descubrieron sus vínculos con el artista.



"Mi mamá Dina tenía razón. Nos había hablado de documentos y cartas escritas hace lustros y que sólo se podían leer en el espejo", referencia al hecho de que Da Vinci escribía a veces de derecha a izquierda, declaró al diario La Stampa Giovanni Calosi.



"Nunca le dimos importancia a esos documentos que se perdieron o vendieron. Pero lo que consideramos mucho tiempo una leyenda transmitida de generación en generación ha resultado verdad", añadió este ex librero que lleva nueve años colaborando en el estudio.