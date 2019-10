Afines al MAS exigen que Achacollo 'pague' por el Fondo Indígena

La Federación de Campesinos Túpac Katari (FCTK) y la Federación de Mujeres Bartolina Sisa, afines al Movimiento al Socialismo, expresaron su malestar y exigieron sanciones contra la exministra de Desarrollo Rural, Nemesia Achacollo, por su presunta responsabilidad en el caso Fondo Indígena. Advirtieron, además, con revisar sus posiciones sobre el apoyo a Evo Morales en el referéndum del 21 de febrero.



Ambas organizaciones están presentes en el Tribunal Departamental de Justicia donde se lleva a cabo la audiencia de medidas cautelares contra la exministra Julia Ramos, el senador Jorge Choque y el disidente del MAS, Damián Condori.



“Tiene que tener su responsabilidad porque ha sido una ministra (Nemesia Achacollo)”, declaró el secretario de Actas de la FCTK, Ismael Quispe, quien dijo que van a pedir información sobre la exautoridad que dirigió durante cinco años y medio el Fondo Indígena.



Asimismo, manifestó que el apoyo al presidente Evo Morales y al vicepresidente Álvaro García Linera en el referéndum del 21 de febrero, “será revisado”, porque no aceptarán que solo algunos dirigentes sean detenidos y enjuiciados por un supuesto mal manejo del Fondo.



Lee más: Fiscalía no descarta citar a la exministra Nemesia Achacollo



Las Bartolinas en La Paz tampoco están conformes con las actuaciones del Ministerio Público que, el pasado jueves y viernes, procedió a la aprehensión de las ex autoridades.



La dirigenta Luisa Salluco fue más contundente. Dijo en La Paz “nos vamos a parar fuerte. Porque es un dirigente (Jorge Choque) que nos ha representado. Nos vamos a movilizar. No nos vamos a movilizar contra el Presidente, nos vamos a movilizar contra la exministra Achacollo. Sí o sí ella tiene que pagar primero... sí o sí ella tiene que pagar primero”, alertó.



También te puede interesar: Ramos, Choque y Condori irán mañana ante el juez