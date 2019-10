En Bolivia y el mundo. el internet sube, la tv baja

Ente el boom de las series vía streaming (distribución de multimedia por internet) en el mundo, los usuarios bolivianos no quieren quedarse atrás. La expectativa crece con el estreno de Narcos, el 28 de agosto, serie basada en la vida del narcotraficante Pablo Escobar, que será vista solo por usuarios de Netflix, el primer portal online que produjo House of Cards u Orange is the new black, que solo se encuentran en su portal, y que abordan temas tabúes en la TV regular, como el lesbianismo.



Sin embargo, Netflix todavía no es muy usado en Bolivia, ya que cuesta entre $us 8 y $us 11 mensuales, de acuerdo a la calidad y cantidad de producciones habilitadas. Por ello, te presentamos otros sitios legales para ‘descargar’ tus ganas de seguir estas series u otras de la TV que ya están en la red.



Alternativas

El sitio www.crackle.com.mx es una plataforma sencilla que no requiere registro previo y que tiene 400 películas y series en su catálogo, muchas de culto como Donnie Darko o Robocop.



Otra es www.cuevana2.tv, que tampoco necesita registro y en la que está Game of thrones o Modern family. Son servicios gratuitos, de menor calidad y no todas están subtituladas y muchas están dobladas.

Servidores comunes como YouTube, Google Play y Itunes también ofrecen el servicio y para acceder debés pagar al rededor de $us 3 y $us 4 mensuales.



Los videoclub oficiales de Xbox y Playstation, de videojuegos, son otras opciones en las que el usuario, además de comprar los últimos juegos de fútbol, peleas y otros, encontrarán películas y series. t

La TV online



www.ustream.com es uno de los principales portales para ver televisión. Programas como La Voz Kidz de Telemundo fue transmitido íntegramente por este medio.



Sin duda es una opción que funciona, ya que después de que Univisión rescindiera la transmisión del Miss USA, se confirmó que sería transmitido por el portal web del concurso.



Bolivia, en línea para el mundo

ATB, Unitel y la Red Uno son los canales nacionales que amplían su señal para el mundo y tienen su programación disponible en sus sitios web.

Así que si no tenés una TV cerca, hasta el ‘celu’ te salva