Perú anuncia gabinete binacional con Bolivia para el 4 de noviembre

Los ministros de los gobiernos de Bolivia y Perú se reunirán el próximo 4 de noviembre en reunión de gabinete binacional, informó este lunes el ministro de Relaciones Exteriores peruano, Ricardo Luna.



Según informa la agencia oficial Andina, el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski prepará tres gabinetes binacionales, con Ecuador el 7 de octubre, con Bolivia (en el día señalado) y con Colombia, cuya fecha aún se está por definir.



Se trata del primer gabinete que realizarán de forma conjunta ministros de ambos países desde la llegada al poder de Kuczynski, y cuya realización ya se empezó a organizar desde que asumió el gobierno.



La última reunión de estas características debía realizarse el pasado mes de mayo en la ciudad de Sucre, pero finalmente se optó por suspender el encuentro y pactarlo con las nuevas autoridades.



El gobierno de Perú no precisó si el gabinete binacional se realizará en su territorio o en Bolivia, y no existe aún pronunciamiento al respecto de la Cancillería nacional.



Los presidentes de Bolivia, Evo Morales y su similar peruano, Pedro Pablo Kuczynski aún no sostuvieron un encuentro oficial. El mandatario boliviano no pudo asistir a su ceremonia de investidura en julio pasado debido a que se recuperaba de una lesión en la rodilla, y en su lugar asistió el vicepresidente Álvaro García Linera.



Carretera binacional



El pasado sábado el presidente peruano Kuczynski supervisó la construcción de la carretera binacional de Tacna, Collpa-La Paz, que unirá el Perú con Bolivia, la cual se terminará en marzo de 2018, y que es uno de los proyectos de integración que se impulsa en el sur del Perú.



El mandatario aseguró que esta vía carretera abre la posibilidad de construir un puerto en Tacna, que podría servir para productos de Bolivia y el norte de Argentina, según reseña la agencia Prensa Latina.



La carretera en construcción tiene una extensión de 143 kilómetros y abrirá una ruta para el comercio bilateral hacia las costas del Pacífico.



La ejecución del proyecto de mejoramiento de la carretera Tacna - Collpa - La Paz fue acordado en junio de 2015 en la Declaración de la isla Estreves, en la ciudad peruana de Puno, cuando se realizó el último gabinete binacional.



Temas en agenda



En la cota realizada en Puno, Bolivia y Perú acordaron más de 90 compromisos de acción en torno a cuatro ejes temáticos: el primero referido al agua, medioambiente y recursos hídricos; el segundo a la seguridad y defensa; el tercero al desarrollo económico, asuntos sociales y fortalecimiento institucional; y el cuarto a la estructura para la integración y desarrollo.



También se conformaron comités binacionales para el fortalecimiento del lago Titicaca.