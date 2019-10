Gobierno no abrirá más cupos para las normales

El ministro de Educación, Roberto Aguilar, ratificó el miércoles que no se ampliarán cupos para el ingreso a las escuelas superiores de formación de maestros, porque los espacios fueron calculados con anticipación de acuerdo con la necesidad de docentes que se tendrá dentro de cinco años.



"La respuesta del Ministerio de Educación que hicimos pública y mediante cartas individualmente no se van abrir más cupos", dijo según un reporte de la Red Patria Nueva.



Postulantes piden ayuda a la COB



Ayer, un grupo de postulantes a las escuelas de formación de maestros del país tomaron las instalaciones de la Central Obrera Boliviana (COB), en La Paz, y pidieron la intervención del principal dirigente de esa organización en el conflicto.



Uno de los representantes de los movilizados Nelson Choque, en declaraciones a radio panamericana, lamentó, por ejemplo, que en La Paz de 20.000 postulantes solo ingresaron 200.



Aguilar recordó que en anteriores gestiones se habilitaban unos 500 cupos, pero tras la protesta de los aspirantes se permitía el ingreso de unos 1.000 más, lo que solo lograba que los docentes al egresar queden sin fuente laboral.



Pensando en esa situación, dijo la autoridad es que en la actualidad se realiza un estudio "ingreso-derecho laboral", antes de abrir los espacios, porque en la actualidad 17.000 maestros no tienen trabajo.