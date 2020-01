Malevo dejó con la boca abierta a jurados del America's Got Talent

Con más de 441.000 vistas en el canal oficial de Youtube del programa televisivo America"s Got Talent y otras miles de reproducciones en canales paralelos, el show presentado por el grupo argentino "Malevo", arrasa en el Internet a solo dos días de haberse subido su video a las plataformas digitales.



"Los amo a todos ustedes. No puedo esperar a verlos de nuevo", dijo Heidi Klum, una de las mujeres del jurado que quedó impresionada con el espectáculo al igual que el público que no dejaba de aplaudirlos.



"Es difícil impresionarnos. Una vez dicho esto... todos estamos impresionados", agregó el humorista canadiense, Howie Mandel, quien también es jurado de este show, uno de los más importantes en la televisión de Estados Unidos.



El grupo pasó de ronda y ya hay muchas personas que esperan volver a ver otra de sus presentaciones en la televisión