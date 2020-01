Plataformas ciudadanas inician festejo por el 21F

Con el armado de tarimas, quema simbólica, visita a los mercados y recorridos con banda, el ambiente de conmemoración del 21F se va calentando.

La plataforma Yo me comprometo, que realizará su concentración en la plaza 24 de Septiembre, tuvo una visita sorpresa de gendarmes municipales que pidieron el traslado de su tarima, que está en el frontis de la catedral, hacia la Manzana Uno.

Los gendarmes aducían que ese era el lugar que se les asignó. Arturo Mendívil, miembro de la plataforma, indicó que oportunamente hicieron una rectificación del permiso para ubicarse en ese lugar. "Lo que habrá aquí es un evento cultural con una consigna, no es un evento político, no habrá discursos, solo un festejo del pueblo que hace un año votó por el No y asì ganó la democracia", señaló Mendivil.

Los miembros de esta plataforma ciudadana indicaron que no se moverán del lugar y que en horas de la tarde estarán serigrafiando las poleras que la gente lleve.

'No puej che'

En el Mercado Nuevo, la plataforma Bolivia dice No, estuvo repartiendo folletos e invitando a los comerciantes y pobladores que asistan al evento que se realizará en el coliseo de la calle Ingavi.

"El evento será una fiesta democrática que se denominará 'No puej che', y contará con la actuación de Los Salmones", adelantó Manuel Saavedra.

Otros sectores

En la plaza 24 de Septiembre, frente a Casa de Gobierno, un grupo de universitarios, maestros, fabriles, feministas y medioambientalistas quemaron un muñeco que simbolizaba la 'nueva y antigua' derecha.

"Este gobierno es la nueva derecha y la antigua derecha quiere reagruparse para retomar el poder. Nosotros queremos mostrar que hay otra alternativa", expresó José Tórrez,estudiante universitario troskista de la Uagrm.

Adenistas

Una treintena de partidarios de ADN, encabezados por su líder nacional Freddy Terrazas daban vueltas alrededor de la plaza principal al ritmo de una banda. "El Gobierno ha festejado el día de sus mentiras", dijo Terrazas.