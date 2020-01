Evo respalda a Maduro y comunidad internacional desaprueba el proceso

El presidente Evo Morales destacó que la votación para la Asamblea Nacional Constituyente de Venezuela fue un proceso democrático, a pesar de los intentos opositores e imperialistas de boicotearla.

“Sigan con las transformaciones profundas”, remarcó en un acto público en el departamento de Chuquisaca. Y más temprano mencionó en su cuenta de Twitter que “la agresión a la democracia venezolana es agresión a toda América Latina”. También ratificó, en un segundo tuit, que “quienes organizan y financian violencia que atenta en Venezuela deben ser juzgados en la CPI (Corte Penal Internacional)”.

Morales, que es aliado del Gobierno de Maduro, recordó que en 2006 también se realizó una Constituyente en Bolivia, cuya implementación, años después, fue obstaculizada por intereses, pero que “gracias a la unidad del pueblo garantizamos” el proceso. Casi al mismo tiempo fustigó a Colombia, México y Panamá por decir que desconocerán los resultados de la elección para una Asamblea Constituyente en Venezuela y los acusó de ser “sumisos” a EEUU.

Ministro boliviano, a favor

En esa misma línea, el ministro de la presidencia, René Martínez, declaró a la Red Patria Nueva que “intentar validar desde cualquier ángulo una intervención extranjera es no saber reconocer que es el pueblo el que debe definir más allá de los grados de dificultad, más allá de cualquier elemento, los destinos de un país”.

Él mismo preguntó y se respondió: “¿Será que la crisis económica, por muy profunda que sea, puede permitirse que tengamos que apelar a la injerencia? No, definitivamente no”. También cuestionó la injerencia de EEUU: “¿Por qué habrá esta sanción desesperada del Gobierno de Trump?

Por último, dijo que sin regirse por los medios de comunicación, “ni de CNN ni de Telesur, estos ojos han estado en Caracas físicamente y he encontrado movilizaciones en determinados lugares y no en la totalidad de la ciudad, no he visto ningún conflicto, fuerte y notoria presencia del control del orden interno, eso sí hay. Por otro lado, dicen que no hay cosas para comprar, sí las hay, caras pero hay”.

“Que no haya más muertos”

En su homilía, el arzobispo Sergio Gualberti aprovechó para unir el mensaje del evangelio (que el Señor conceda a su servidor un corazón que escuche), a la coyuntura venezolana. “Están viviendo un momento muy delicado. Dios quiera que las autoridades de nuestro querido pueblo hermano venezolano escuchen, que la violencia ciega gubernamental de ese país termine para que no haya más muertos, más violencia y que se escuche el clamor del pueblo que quiere una democracia verdadera, que quiere justicia, que quiere paz”.

Condena internacional

Una comunidad internacional mayoritariamente en contra fue la que se registró la jornada de ayer. EEUU baraja ampliar al sector petrolero de Venezuela las sanciones que ha venido aplicando al país, informó The Wall Street Journal, mientras la embajadora estadounidense ante Naciones Unidas, Nikki Haley, dijo que Venezuela está dando “un paso hacia la dictadura” al celebrar la polémica elección de los miembros a una Asamblea Constituyente.

Casi a la par, los primeros países latinoamericanos en manifestar que no reconocerían los resultados de la elección fueron Colombia, Panamá y México. Más tarde se sumaron con pronunciamientos oficiales Perú y Argentina, que calificaron de ilegítima la elección de ayer.

Brasil, por su parte, en la voz del canciller Aloysio Nunes, advirtió que Venezuela va camino a un seguro agravamiento de la crisis y “lo que se hizo expone abiertamente la intención de Maduro de perpetuarse en el poder”. Y el gobierno de República Dominicana expresó, a través del canciller Miguel Vargas, en un comunicado que “la paz de los venezolanos no va a llegar a través de ninguna acción unilateral”.