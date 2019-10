TSE no negociará veto a candidaturas regionales

La Sala Plena del Tribunal Supremo Electoral (TSE) convocó para este lunes en la tarde a una reunión de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) para explicar la circular que recuerda la prohibición que existe para que diputados y senadores sean candidatos a cargos subnacionales, excepto a Gobernaciones.



"Hoy a las tres de la tarde tenemos la reunión, pero es muy difícil modificar porque son dos artículos de la Constitución Política del Estado. Nosotros solo acatamos lo que dice la norma y la circular es solo el cumplimiento de lo que dice la Ley. No son nuevos requisitos", sostuvo el vicepresidente del TSE, Wilfredo Ovando.



La autoridad, en contacto con EL DEBER, dijo que "antes se tenían autoridades que no eran de esas regiones" y se busca que con la norma constitucional "haya personas que sepan la vivencia de sus regiones". Explicó que hubo consenso al tomar la determinación.



"Es una norma constitucional y las normas de la constitución no se pueden negociar, es de cumplimiento obligatorio. El tema es muy complicado, se tendría que cambiar la Constitución y no creo que eso haga la Sala Plena, yo apenas soy un miembro", agregó la autoridad.



Señaló que la disposición era también de cumplimiento obligatorio en las elecciones nacionales, pero en esa oportunidad el TSE "no les hizo recuerdo a las organizaciones políticas, pero sí estaba vigente", dijo.



En su última sesión del año, la Asamblea Legislativa rechazó la circular del Tribunal Electoral que limita las candidaturas de legisladores nacionales a los cargos electivos en las elecciones subnacionales. Opositores y oficialistas serían afectados.



Circular del TSE:,