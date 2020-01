Fernando Cuéllar: Vamos a seguir apuntalando el proyecto

La empresa ICM SpA de Italia planteó al Gobierno boliviano un financiamiento de $us 600 millones para construir Puerto Busch y el proyecto del ferrocarril Motacucito-Mutún-Puerto Busch con el objetivo de facilitar el comercio exterior del país. Usted anunció la conformación de una coordinadora departamental para que se haga realidad la construcción de la infraestructura.



¿Cuáles son los avances?

Hemos tenido una primera reunión. Nos alertó la medida tomada por los aduaneros de Chile que impactó en todo el país. Este proyecto es un anhelo cruceño pero es una necesidad nacional. Bolivia requiere de un puerto soberano. Este proyecto creará fuentes de empleos, oportunidades para los transportistas, el comercio exterior, importaciones, etc.

No se necesita parar ningún otro puerto y no es necesario que se abandone los otros puertos chilenos ni peruanos. Este puerto es mucho más barato que otros. Además tenemos una oferta concreta del gobierno italiano. Hay una ley que señala la necesidad de hacer realidad el puerto. Retornando de este viaje vamos a tener una reunión con las cabezas de las instituciones cruceñas para seguir apuntalando el proyecto.



¿Los empresarios, la Go- bernación y la institucionalidad cruceña apoyarán económicamente?

Por supuesto, pero lo que debe buscarse es una alianza público-privada para concretar la construcción. Mire usted, Mutún ya es una realidad, en pocos meses comienza a funcionar. Mutún sin Puerto Busch no funciona.



¿Usted cree que el Gobierno tendrá la voluntad política para realizar este puerto?

El presidente Evo Morales en 2007 se comprometió hacer realidad Puerto Busch, hoy le pedimos que cumpla esa promesa.