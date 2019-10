Gobierno descarta el uso de semillas transgénicas

Eugenio Rojas, viceministro de Desarrollo Rural y Tierras, rechazó el pedido de los productores agropecuarios de Santa Cruz para aprobar el uso de semillas transgénicas con el objetivo de aumentar la cosecha de algunos productos en Bolivia.



Demetrio Pérez, presidente de la Asociación Nacional de Productores de Oleaginosas y Trigo (Anapo), reiteró la necesidad de implementar en el país el uso de biotecnología con semillas transgénicas para la producción de maíz, algodón y caña de azúcar.



Ante el pedido, el Gobierno hizo conocer su posición asegurando que no se aceptará el uso de estas tecnologías para la producción.



“Nuestra Constitución es clara y las leyes indican que no está autorizado el uso de semillas transgénicas y eso queda claro con los productores. La posición del Ejecutivo es muy clara, no se va a ampliar y no se va a permitir”, sentenció el viceministro Rojas.



El uso de las semillas transgénicas se encuentra en uno de los puntos que abordarán los productores en la cumbre agropecuaria Sembrando por Bolivia fijada para el 26 y 27 de marzo.