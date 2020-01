Recorte pone en duda la elección judicial

Un recorte del 31,5% del presupuesto del Tribunal Supremo Electoral pone en riesgo las elecciones judiciales previstas para el 22 de octubre. La presidenta del TSE, Katia Uriona, explicó que el Ministerio de Economía envió un comunicado al Tribunal en el que anunciaba un recorte de Bs 49,1 millones, por lo que el monto asignado a este órgano del Estado, baja de Bs 155.564.191 a 106.448.314.

Según un comunicado difundido por la entidad, Uriona explicó que la reducción afecta directamente a la producción de material electoral y a la difusión de los perfiles de los postulantes a jueces del Tribunal Supremo de Justicia, vocales del Tribunal Agrario Nacional, magistrados del Tribunal Plurinacional Constitucional y consejeros del Consejo de Magistratura.

Uriona añadió que se realizarán las gestiones ante Economía y Finanzas para tratar de recuperar el monto recaudado. Desde esa cartera gubernamental prometieron que hoy se explicarán los motivos del recorte.

Lo mermado

A los opositores les llamó la atención que a pocos meses de la elección se dé una disminución tan brusca. Desde el oficialismo declararon que el Gobierno se sorprendió por el monto presupuestado por el TSE, que es mucho mayor que cuando se realizó el referendo constitucional de repostulación de Evo Morales.

Fuentes del TSE explicaron que la mayor disminución se encuentra en un programa destinado a la impresión de papeletas, donde se redujo el presupuesto de Bs 26,6 millones a Bs 6,8 millones. Otro recorte importante es en la partida destinada a fabricar e imprimir ánforas electorales, donde se recortó de 2,6 millones a solo Bs 600.000. Los gastos operativos también se vieron mermados. Por ejemplo, redujeron a la mitad los gastos de refrigerio, monto que se utilizaba para dar de comer a jurados electorales el día de los comicios. También se achicó de Bs 22 millones a 13 millones el presupuesto para las consultorías, que es la forma en la que se contrata personal eventual para trabajar en tiempo de contienda democrática. Ningún recorte fue consultado al Tribunal.

Teorías del corte



Para la oposición, esto puede ser un pretexto del oficialismo para dejar sin efecto un proceso eleccionario que arrancó mal.

El vocero de Demócratas, Vladimir Peña, dijo que no le resultaría nada raro que la intención real sea buscar una salida a la elección judicial ante el desgaste sufrido por el proceso de selección de candidatos. Cree que el partido en función de Gobierno teme que la población pueda expresar su bronca ante lo que él define una manipulación del proceso de selección de postulantes. “Hay una ecuación que no puede cerrar el MAS, cómo imponer una justicia sin la legitimidad ciudadana”, señaló Peña.



La diputada opositora Jimena Costa no duda que este va a ser el pretexto para no llevar adelante “este proceso trucho”. Cree también que hay un creciente déficit fiscal y falta de recursos que no quiere admitir del Gobierno. Además, dice que la salida de la UMSA del proceso de selección aumentan las dudas sobre su transparencia; los problemas operativos que vendrán con el recorte y la falta de postulantes desvirtúan la renovación judicial.



El ministro de Defensa, Reymi Ferreira, asegura que estas teorías solo son otro intento de figurar de la oposición, que el más interesado para que se lleve adelante la elección es el Gobierno, porque debe cumplir con la Constitución. Además, necesita que se hagan con transparencia por lo que afirma que habrá la cantidad necesaria de recursos para llevarla adelante.

Cuando se le preguntó los motivos del recorte, Ferreira admitió que no está al tanto de la parte técnica, pero que supone que en el Ministerio de Economía no encontraron justificaciones suficientes a esos gastos.