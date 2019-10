Sean Penn: "No tengo nada que ocultar"

Sean Penn respondió a una entrevista para asegurar que no tiene nada que esconder acerca de su encuentro con el narcotraficante Joaquín "El Chapo" Guzmán mientras se encontraba prófugo de las autoridades mexicanas.



“No tengo nada que ocultar”, respondió escuétamente en un correo electrónico el actor ganador del Oscar a la agencia "Associated Press" (AP), al ser preguntado sobre una serie de fotografías compartidas por el diario "El Universal" en las que aparece junto a la actriz Kate del Castillo en un aeropuerto de México.



El narcotraficante más buscado del mundo, fue capturado el viernes de madrugada en el estado de Sinaloa (México), más de tres meses después de que Sean Penn y Kate Del Castillo se entrevistaran con él, el 2 de octubre, y a seis meses de su espectacular fuga de una cárcel de máxima seguridad del centro de México.



Penn no aclaró sobre si adoptó las medidas de seguridad necesarias para proteger a su fuente. "Mis aparatos de comunicación no tuvieron nada que ver (en la captura)".



El actor se autodenominó en el artículo "el hombre más tecnológicamente analfabeto de la tierra" aunque describe cómo cambiaba de teléfonos para garantizar que sus comunicaciones no eran interceptadas y afirma que dejó su celular en Los Ángeles cuando acudió a México a ver a Guzmán.



"No vi ojos espías a la vista pero asumo que estaban ahí", indica en el texto. Un funcionario federal que pidió el anonimato por no estar autorizado aseguró a AP que la entrevista de los actores con el narcotraficante permitió a las autoridades mexicanas ubicarlo en octubre en el área de Tamazula, en el estado de Durango, fronterizo con Sinaloa.