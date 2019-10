Quejas por no pago del 2.º aguinaldo superan las 30

Anibal Melgar, director departartamental de la dirección de Trabajo de Santa Cruz, indicó que hasta el miércoles recibieron nueve denuncias por el no pago del segundo aguinaldo y ayer, otros 23 reclamos.

Melgar sostuvo que con el pasar de los días las denuncias aumentarán, por lo que tendrán que hacer un trabajo de análisis técnico y legal para ver si corresponde o no el pago de dicho beneficio.



La autoridad laboral indicó que el plazo para cancelar el segundo aguinaldo venció el 31 de diciembre de la gestión anterior y que de comprobarse que las empresas cometieron una ilegalidad al no reconocer este beneficio deberán hacerlo de manera doble, como indica la norma que está vigente desde 1948.



El primer beneficio

En cuanto al pago del primer aguinaldo, Melgar explicó que se recibieron 80 denuncias por el incumplimiento de esta obligación y que, luego de un análisis técnico y legal, se determinó que las empresas debían cumplir con la cancelación de este beneficio.



“Nosotros estamos para hacer cumplir la norma y no para interpretarla. Hay otras instancias encargadas de hacerlo. Eso lo tenemos bien claro”, sostuvo Melgar.



Nueva sede

En cuanto a las novedades para esta gestión, Melgar subrayó que a partir del 12 de enero, la población tendrá un mejor servicio, pues para esa fecha la dirección de Trabajo se trasladará a unas cuadras de la actual.



“El objetivo institucional es mejorar nuestra tarea, avanzar en los expedientes y lograr resultados”, afirmó. /JCS