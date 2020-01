Salinas demandará a Peredo

El presidente de The Strongest, César Salinas, pide pruebas a Marco Peredo, titular de la Federación Boliviana de Fútbol (FBF), sobre presuntos actos de corrupción. Peredo acusó a Salinas de comprar votos en los procesos eleccionarios durante los comicios de la FBF.

El paceño también adelantó que iniciará una demanda en contra del titular de la FBF. "Debido a las palabras del señor Peredo en mi contra, me veo obligado a hacer esta conferencia de prensa. Quiero manifestar que en el tema de la ANF no tengo ningún conocimiento, yo pido que las declaraciones de Peredo en torno a este tema sean comprobadas, quiero invitar a Peredo que reflexione, no puede dar declaraciones de manera alegre, el nivel de chisme", afirmó el mandamás atigrado.

"Creo que ellos temen que llegue a la cabeza de la FBF, mi club me respalda, somos un club sin problemas económicos y a la vez los últimos campeones. Considero que todos estos aspectos lo asustan", acotó.

Salinas por más de 20 minutos no se cansó de exigir pruebas contundentes. Señaló además que se siente decepcionado por la forma que actuó el presidente de la FBF. "El comité jurídico tomará acciones legales ya sea por la vía ordinaria o deportiva", finalizó Salinas.

"Peredo cayó en el marco de los chimes, lamento mucho manifestar a la opinión pública mi dolor, creo que tampoco no quieren un cambio. Si llego a la presidencia de la Federación me haré responsable de hacer una gestión transparente, Peredo no quiere que una persona de calle llegue a la presidencia. El poder no me va a marear", sentenció.

El presidente de The Strongest dijo que estas acciones en su contra lo hacen más fuerte en su intención de llegar a ser elegido líder del fútbol boliviano. "La verdad todo lo que ocurrió me fortalece; iré con todo para cambiar el fútbol. Cuando él habla de que yo quiero mejorar socialmente ya emitió palabras de discriminación", apuntó.