Renee Cathleen Gurley: “El mundo es más seguro con ellos en la cárcel”

Aliviada y aún con el futuro incierto, Renee Cathleen Gurley dijo sentirse agradecida con el fallo que condenó a sus tres agresores sexuales. Pese a las reacciones violentas que reconoce existen contra su persona ella, aseguró que Samaipata es un lugar hermoso y paradisiaco. Agradeció el apoyo que recibió y afirmó ser un ejemplo de que la ley 3845, que garantiza a las mujeres vida libre de violencia, es una realidad.



¿Cómo se siente al final de este proceso?

Exhausta. Hace dos meses que estoy en idas y venidas hasta Vallegrande, por un crimen en el cual hemos presentado todas las pruebas. Básicamente la defensa pasó cuatro semanas tratando de evitar que nosotros presentáramos nuestras pruebas, cambiando abogados, diciendo que los testigos no podían venir, siempre tenían un pretexto. Los abogados recusaron a dos jueces y pidieron que uno de los fiscales sea apartado del caso, pero nada de eso les resultó.



¿La condena es un descanso para usted?

Ciertamente es un gran alivio, porque el mundo será más seguro con estos hombres en la cárcel.



¿No es normal ver personas como usted con tanto arrojo para lograr justicia?

Siempre he sido una persona que ha luchado por las cosas que cree y las que necesitan corregirse.



¿Ha perdonado a la gente que hizo esto ?

Sabes que, ese es mi pan de cada día, eso es algo que hago todos los días de tratar de perdonar eso porque no quiero que mi corazón sea negro como el de ellos, pero el perdonar no significa simplemente rendirte ante la situación, pero sí puedes perdonar y en ese proceso asegurarte de que alguien en el futuro no tenga que vivir por una situación igual a la que viví yo.



Usted escribió que observaba maldad en los ojos de sus agresores.

Siempre he dicho que esos ojos vacíos le pertenecen a José Enrique Montenegro y durante el juicio no hubo ningún cambio, él se burló siempre y cuando los otros imputados se escondían y sentían vergüenza, Montenegro estaba ahí con arrogancia.



¿Esperaba el apoyo que recibió?, ¿por qué cree que hubo esa reacción?

No. Creo que mucha gente se identifica con lo que yo he vivido, yo creo que las personas aman a sus hijas, a sus esposas, a sus madres y que realmente creen en que la violación es un crimen. Además, muy pocas veces se consigue que se traiga a la justicia a los autores de estos crímenes ante la justicia.



¿Se quedará en Bolivia o qué camino tomará ahora?

No voy a comentar esto ahora, no es de mi interés estar diciendo dónde o por dónde voy a estar después del juicio. Esto es importante, ya alguien dijo que estaba yendo a Uruguay, a Paraguay, pero yo no he dicho a nadie dónde estaré y creo que por mi propia seguridad es importante no comentar sobre eso