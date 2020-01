La flojera es signo de una gran inteligencia

La flojera siempre ha sido vista como algo negativo, no por nada fue incluida entre los siete pecados capitales. Pero una nueva forma de entender la pereza alegrará a los amantes del descanso y la comodidad: un estudio la relaciona con un alto coeficiente intelectual. De acuerdo con esa investigación, estar boca arriba sin hacer nada no significa vagancia sino una demostración de inteligencia.



Los resultados de la investigación, publicados en la revista Sicología de la Salud, sugieren que las personas con un alto coeficiente intelectual no se aburren fácilmente, lo que los hace capaces de pasar más tiempo sin hacer nada físico, pero con el pensamiento más activo que el promedio de la gente. Por otro lado, las personas activas tienden a ser más físicas debido a que necesitan estimular su mente con actividades externas, ya sea para escapar de sus pensamientos o porque se aburren rápidamente, explica el portal especializado en ciencia IFL.



El estudio

Los investigadores de la Universidad de la Costa del Golfo de Florida (Estados Unidos) realizaron pruebas sicológicas en los voluntarios del estudio para identificar a quienes manifestaron su deseo de pensar mucho y los que preferían evitar cualquier actividad que los agote mentalmente.



Una vez separados por grupos, registraron su actividad física, mediante un dispositivo que monitoreaba sus movimientos y niveles de actividad física en la muñeca, durante una semana.



Aunque los resultados no son concluyentes, se observó una que “el grupo de pensamiento era mucho menos activo de lunes a viernes que el grupo no pensamiento”, señala el estudio y añade que no hubo diferencias entre los grupos durante el fin de semana, lo que los investigadores no han sido capaces de explicar, destaca IFL.

Sin embargo, los investigadores advierten que un estilo de vida sedentario puede tener un impacto negativo en la salud, por lo que recomiendan aumentar el nivel de la actividad física