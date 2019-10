Beyoncé le gana a Adele en la carrera por los MTV

La diva del pop, Beyoncé, aspira a 11 premios en la gala anual de los premios MTV Video Music Awards consagrados a los videoclips, que se celebrará el 28 de agosto en el Madison Square Garden de Nueva York, abandonando su tradicional localización en Los Ángeles.



La británica Adele se sitúa en segunda posición con ocho nominaciones. Todas excepto una son por el éxito Hello, que con 1.600 millones de reproducciones es el quinto video más visto de la historia en YouTube.



En el videoclip de Hello, dirigido por el canadiense Xavier Dolar, se ve a Adele hablar por teléfono con una versión más joven de si misma. Se trata del primer video musical creado para el formato de alta resolución IMAX. Hello compite en la categoría de video del año con Formation, el trabajo más abiertamente político de Beyoncé, en el que se aúna con el movimiento reivindicativo Black Lives Matter (las vidas de los negros importan).



Grabado en Nueva Orleans, Formation marcó un cambio en el sonido de Beyoncé, acercándose a la escena hip-hop de esta ciudad del sur de Estados Unidos. Formation fue el primer single de su álbum Lemonade, que lanzó en abril para acompañar una película que hizo para el canal HBO.



Tanto el álbum como la película están llenos de referencias a la infidelidad y al perdón, lo que hizo especular que el marido de Beyoncé, el rapero Jay Z, le había sido infiel.



Entre los nominados a video del año también se encuentran el controvertido Famous del rapero Kanye West, en el que el artista alardea de que la estrella de pop Taylor Swift se hizo famosa gracias a que se acostó con él.



A pesar de las protestas que generó la canción, en el video aparece una mujer desnuda en la cama con West que se parece a Swift, además de los dobles, también desnudos, de otras personalidades como el candidato presidencial republicano Donald Trump.



Al premio también aspiran los videos del rapero Drake Hotline Bling y de la estrella del pop Justin Bieber Sorry.