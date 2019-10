Brasil quiere batir récord mundial de disfrazados de superhéroes

Cerca de 300 brasileños se sumaron hoy al intento de establecer el primer récord mundial del mayor número de personas disfrazadas de superhéroes de DC Cómics, en un evento simultáneo realizado en 10 países.



Decenas de personas vestidas de Batman y Superman, principalmente, y también de otros personajes de la Liga de la Justicia, como la Mujer Maravilla, Linterna Verde, Flash o Aquaman, se congregaron en el centro deportivo municipal Tietê, en el centro de Sao Paulo, la mayor ciudad de Brasil.



Los fanáticos del caballero oscuro y el hombre de acero, los personajes más populares de DC, se motivaron especialmente por la filtración el viernes pasado en internet del primer tráiler de la esperada película Batman vs Superman, la primera que reunirá a ambos superhéroes.



"Fiesta de disfraces" mundial



El evento simultáneo de este sábado se inició en Queensland (Australia) y concluirá en Los Ángeles (Estados Unidos), pasando por Reino Unido, Francia, Italia, México, Filipinas, España, Taiwán y Brasil.



Los organizadores dijeron que para conseguir el récord mundial, necesitaban de al menos 100 personas en cada una de las ciudades participantes, por lo que en Sao Paulo se superó la meta.



La única condición de los organizadores es vestirse de la cabeza hasta los pies con las prendas de los superhéroes.



Grandes personajes



Un Batman "oficial" y el batimóvil de la serie estadounidense de televisión de los años 60 le dieron la bienvenida a los "fans" de la legión de improvisados superhéroes, entre los que había principalmente veinteañeros y familias con niños.



También había otro vehículo de los Lonney Tunes y la furgoneta de Scooby Doo, en la que estaban dos personas disfrazadas de Scooby y Shaggy.



Uno de los que probablemente no podrá ser incluido en el recuento oficial es Fabiano Santos, quien se disfrazó de "Lampião verde", según él una mezcla del superhéroe Linterna Verde con un bandolero que saqueó las áridas y paupérrimas tierras del noreste de Brasil a comienzos del siglo XX.



"Tuve la idea de vestirme de "Lampião verde" desde que vi una viñeta con ese personaje hace unos tres años. Me gustó dar un toque brasileño a los héroes de DC", dijo Santos