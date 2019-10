Al año de visita papal sigue el cisma Gobierno-Iglesia

La Ley de Identidad de Género volvió a remecer las relaciones con acusaciones de parte del Gobierno de racismo hacia la Iglesia católica y amenazas de investigar supuestos delitos sexuales cometidos por miembros del clero.



Precisamente ayer, el presidente Evo Morales aseguró que los obispos cuestionan la ley porque no entienden el mensaje del papa Francisco referido a ‘pedir disculpas’ a los homosexuales.



La tensión entre el Gobierno y el clero se produce cuando se cumple un año de la visita del papa Francisco al país, situación que provocó un recogimiento religioso que hizo presagiar un giro en las relaciones.

La historia de la Iglesia católica en el país cambió desde la llegada de Morales a la Presidencia, en 2006.



Hasta ese tiempo, la jerarquía eclesiástica era la intermediadora en los conflictos, pero desde ese año quedó relegada. Con la Constitución, aprobada en 2009, el catolicismo dejó de ser la religión oficial y Bolivia se transformó en un Estado laico.



“Creo que hubo, en una primera etapa, una aproximación importante donde se nombró un nuevo embajador, pese a que luego hubo discusiones debido a observaciones válidas de la Iglesia, que no fueron agresivas ni críticas malintencionadas hacia el Gobierno. Últimamente hubo declaraciones coyunturales, que creo irán superándose”, señaló el ex canciller Javier Murillo.



Encontrones

Uno de los problemas ocurrió el 1 en julio de 2009, cuando el presidente Morales pidió que la Iglesia ‘desaparezca’ de Bolivia porque es un “símbolo del colonialismo europeo”. En noviembre de 2010, el arzobispo de Cochabamba, Tito Solari, denunció que niños comercializaban droga en Chapare. El mandatario lo tildó de “vocero de EEUU”.



Otra divergencia en las relaciones sucedió en julio de 2013, cuando Morales impulsó la creación de la “Iglesia católica, apostólica renovada del Estado Plurinacional”. El intento quedó en nada. Para el arzobispo de Oruro, Cristóbal Bialasik, el Gobierno intentó dividir la fe de los bolivianos.



En agosto de 2014 se produjo una nueva tensión cuando el MAS calificó al cardenal Julio Terrazas de ‘derechista’ y ‘proimperialista’. Otro altercado sucedió con el padre Mateo Bautista, a quien los oficialistas tildaron de “derechista” por promover una campaña para aumentar al 10% el presupuesto para la salud