Un 89% de las empresas incumplen en seguridad

Ocho de nueve empresas constructoras visitadas por el ministerio de Trabajo en La Paz, Cochabamba y Potosí incumplen con la normativa laboral, especialmente la referida a la seguridad industrial, lo que representa un 89 por ciento. Operativos seguirán en otras capitales.



Según la información, no hay dotación de ropa de trabajo ni de equipos de seguridad industrial, falta señalización en las áreas de trabajo, no se tienen extintores, las instalaciones eléctricas son deficientes, falta capacitación al personal en seguridad industrial y salud ocupacional, y faltan aportes al seguro de largo plazo y contra accidentes.



Según esa cartera de Estado, las mismas empresas se oponen a la sindicalización de sus trabajadores para que no puedan defender sus derechos laborales. En la inspección realizada por el Ministerio de Trabajo no se encontró ningún sindicato organizado ni ningún comité sindical.



Otra irregularidad que se evidenció esta referida a la subcontratación de terceras personas, con el propósito de eludir sus responsabilidades sociales y de acrecentar sus ganancias. Las empresas tampoco aseguran a sus trabajadores en la Caja Nacional de Salud.



Se realizaron notificaciones por accidentes de trabajo y en algunos casos, de multas económicas. También se anticipa que los operativos continuarán en otras capitales del país.