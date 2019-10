Aún no restringen venta de combustible a autos que no tienen el SOAT

Joel Callaú, director regional en Santa Cruz de la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH), informó que no se ha emitido ninguna normativa que restrinja la carga de combustibles a los motorizados que no cuenten con la viñeta del Seguro Obligatorio contra Accidentes de Tránsito (SOAT).



“La ANH puede, gracias al sistema B-Sisa, restringir el abastecimiento de combustibles; sin embargo, no se ha emitido ninguna resolución que autorice la restricción. Nunca se ha notificado a los surtidores tal situación, sí hemos comunicado que se podría hacer en caso de que lo soliciten”, informó Callaú.



La ANH restringe la carga de combustibles a vehículos que no han realizado el mantenimiento a los cilindros de gas natural vehicular; a los que tienen deudas tributarias, y a los motorizados que circulan con placas clonadas.



Anuncio realizado por el Gobierno



El 21 de octubre, el viceministro de Pensiones y Seguros, Mario Guillén, anunció que se estaba elaborando una norma para restringir, desde 2017, la venta de combustible a los propietarios de los autos que no tengan el distintivo.



En noviembre, el director nacional de la ANH, Gary Medrano, anunciaba que esa entidad coordina con la Autoridad de Fiscalización y Control de Pensiones y Seguros (APS) la posibilidad de fijar acciones, a través del programa informático B-Sisa, para cortar el suministro de combustible a los vehículos que no tengan el SOAT.