Chile bajó perfil al ejercicio restándole despliegue aéreo

El Gobierno y las Fuerzas Armadas de Chile bajaron el perfil a la operación denominada Huracán 2015, no solo porque no admitieron el ingreso de los medios de comunicación nacionales o extranjeros, sino porque realizaron un despliegue que redujo la presencia de aeronaves y se concentró en un abordaje terrestre, en Campo Perdiz, y anfibio (por mar) en la zona de Pisagua, un lugar ubicado en las proximidades de la frontera con Bolivia y Perú, situación que provocó el rechazo de ambos países.



La presidenta Michelle Bachelet optó, en esta ocasión, por no lucir un traje militar camuflado. Vistió con un pantalón, un chaleco caqui y una polera verde. Pero no compareció ante los medios locales, se difundieron solamente fotos oficiales. Llegó a Iquique ayer a las 2:00 y desde muy temprano sostuvo reuniones en el Comando Conjunto Norte, ubicado cerca del aeropuerto.



Luego, se dirigió en un helicóptero a dos puntos, en compañía de su ministro de Defensa, José Antonio Gómez. El primero fue Pisagua, a orillas del mar, y el segundo estaba en algún punto de la planicie conocida como Pampa Perdiz, en la ruta No 16, que une Iquique con Colchane, Oruro y La Paz.



En un punto de la ruta se ubicó un helipuerto, donde aterrizaron las autoridades, al frente, los militatres abrieron un acceso exclusivo para los visitantes. Otro contingente militar custodiaba celosamente el lugar.

Los periodistas chilenos se quejaron porque pese a que el Comando Conjunto había informado de que sería un acto privado, la Presidencia envió un comunicado en el que informó la agenda de Bachelet.



Por este motivo, los medios se trasladaron hasta el lugar con la esperanza de que se admita su ingreso, para presenciar el operativo y entrevistar a las autoridades.



EL DEBER viajó unos tres kilómetros donde se encuentra un lugar turístico, que antiguamente era una salitrera, donde quedan ruinas de talleres y domicilios en las que moraban más de 1.700 familias.



Ya eran casi las 13:00 y nada pasaba. De pronto, hacia el sur, se escuchó un estruendo, poco después de que dos aviones pasaron a gran altura. A partir de ese momento, se escucharon decenas de estruendos y humo. El mirador de la salitrera abandonada, convertida en un centro turístico, se transformó en un palco para ver el ejercicio militar.



Lecciones

El exministro de Defensa de Chile Jaime Ravinet, que también fue alcalde de Santiago y ministro de Urbanismo, criticó ayer la manera cómo la cancillería de su país es manejada y, en ese sentido, dijo que “Evo nos está dando lecciones”.

“Mi problema es con los presidentes, con los cancilleres, quienes han sido exitosos en los tratados de libre comercio, pero la política exterior es mucho más que eso y se requiere ejercer el poder diplomático, económico, militar, social y cultural. Eso es hacer política exterior, y la verdad es que Evo nos está dando lecciones al respecto”, dijo el exministro.



El jueves, el presidente Morales pidió a Chile que presente una propuesta escrita para iniciar el diálogo sobre el diferendo marítimo