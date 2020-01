Gobernador tarijeño pedirá cambios en el Reglamento

A un día del encuentro del Consejo Nacional de Autonomías, el gobernador de Tarija, Adrián Oliva, planteará cambios en el Reglamento de Funcionamiento y Debates, además de una mayor participación de los Gobiernos subnacionales en la Comisión de Pacto Fiscal.



La propuesta fue concertada con los Gobiernos Municipales bajo la conducción del Comité Cívico.



El secretario de Gestión Institucional de la Gobernación, Rubén Ardaya, confirmó a EL DEBER que en el Reglamento de Funcionamiento y Debates del Pacto Fiscal se solicitará que se reduzca a solo dos en lugar de las 5 etapas.



“Con el acortamiento del tiempo, este proceso de concertación no debe durar más de 4 meses, ya que ahora se tiene previsto para 15 años y justamente porque no hay voluntad política para hacer el pacto. El objetivo que está planteado en el Reglamento no es el correcto, consideramos que es fundamentalmente una redefinición de competencias y reasignación de recursos económicos que están concentrados en más del 80% en poder del Gobierno central”, explicó.



Sobre la Comisión de Pacto Fiscal, Ardaya dijo que reunión nacional se planteará una mayor representación de los Gobiernos subnacionales y en la actualidad el Gobierno central tiene más presencia, lo que es injusto e inmoral.



El analista y expresidente del Colegio de Economistas de Bolivia, Víctor Hugo Figueroa, declaró que Tarija no está en condiciones de asumir una definición en el pacto fiscal porque está en desventaja respecto a La Paz, Santa Cruz y Cochabamba que tienen mayor población.



“A Tarija le conviene que se mantengan ahora las cosas como están, en términos de población no tenemos una cantidad significativa y de pobreza no tenemos altos índices”, sustentó.