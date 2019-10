Costas se suma al pedido de pacificar la ‘U’ estatal

El gobernador Rubén Costas, en un acto sobre la emergencia de la sequía, se refirió al conflicto que vive la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno (Uagrm), exhortando a los sectores involucrados que entren en cordura para lograr la pacificación, aunque aseguró que si hay sectores que piden el cambio, es porque el sistema de la casa de estudios superiores está por colapsar.



Costas dijo que cuando hay elecciones que no son limpias se generan este tipo de disconformidad e indignación, por ello todos los candidatos deben deponer intereses personales para buscar una respuesta que satisfaga al pueblo al que se debe la universidad.



“Yo pasé por la universidad pública, me siento un "moreniano" más, pienso que debe darse una reestructuración y que haya más investigación; por respeto a la autonomía universitaria no propongo nuevas elecciones, pero debe imponerse el diálogo”, anotó el gobernador.