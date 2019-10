Muere la mujer más vieja del mundo a sus 116 años

Susannah Mushatt Jones, la mujer más vieja del mundo, murió en Nueva York a sus 116 años. Después de haber estado los últimos 10 días enferma, falleció en un asilo público para ancianos en Brooklyn, EEUU, en donde había vivido durante más de tres décadas.



Jones nació en un pequeño pueblo cerca de Montgomery, Alabama, en 1899. Fue una de 11 hermanos y asistió a una escuela especial para niñas negras. Cuando se graduó de la secundaria en 1922, Jones trabajó a tiempo completo para ayudar a sus familiares en la cosecha. Dejó el trabajo un año después para comenzar a trabajar como nana, dirigiéndose al norte de New Jersey y, después de un tiempo, hacia Nueva York.



"Adoraba a los niños", dijo Louis Judge sobre su tía en una entrevista de 2015 con The Associated Press. Jones nunca tuvo hijos propios y solo estuvo casada unos años.



Sus familiares dijeron el año pasado que fueron el amor a la familia y su generosidad las causas de su longevidad. Judge agregó entonces que creía que crecer en una granja rural, en donde comía frutas y verduras frescas que ella misma cosechaba, también influyó.



Después de mudarse a Nueva York, Jones trabajó con un grupo de sus compañeras graduadas de secundaria para comenzar un fondo de becas para que mujeres afroamericanas fueran a la universidad. También participó en el control de rentas del edificio en donde estaba su asilo hasta los 106 años.



Jones se convirtió en la persona más vieja registrada por la organización Guinness World Records cuando Misao Okawa, de 117 años, murió el año pasado en Tokio.



"La señora Jones era la última estadounidense del siglo XIX", dijo Young, cuyo organismo registra y mantiene una base de datos de las personas más longevas.



Young agregó que Emma Morano,de Verbania, Italia, es ahora la persona más vieja del mundo.