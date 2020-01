Mujer donará su granja por un concurso

Un concurso llama la atención en Internet y hace que muchas personas estén haciendo lo imposible para ganarlo. Y es que el premio es una granja orgánica de más de 5 hectáreas, evaluada en 450.000 dólares.

La dueña del terreno, una exarquitecta de Carolina del Norte, en Estados Unidos, esta dispuesta a donar su propiedad, a una pareja de agricultores que sean capaces de escribir un ensayo de 200 palabras, que impresione a los jurados.

"Usted y su pareja son aspirantes a agricultores. Creen que no hay mejor vocación en la vida que el cultivo de alimentos orgánicos. Tienen experiencia y formación. Están dispuestos y son capaces de sobrellevar las largas y duras jornadas de trabajo que requiere la agricultura. ¡Lo único que no tienen es… una granja!", dice el anuncio principal de la página oficial del concurso Bluebirdhillfarmessaycontest.com.

La granja propiedad de Norma Burns cuenta con un campo de lavanda, una destiladera, un granero, un invernadero, un gallinero. Incluso, la oferta incluye todos los tractores que están en buen estado y un automóvil.

"Es demasiado trabajo para una sola persona. He trabajado desde el amanecer hasta el anochecer durante la mayor parte de estos últimos 18 años. Mi cuerpo no me dejará hacerlo más", aseguró Burns a los medio locales. Luego que sea entregada la granja, ella se retirará del mundo de la agricultura y entrará a un momento de descanso y jubilación.

Requisitos

• Al menos un miembro de la pareja debe tener entre 25 y 50 años

• Al menos uno de ellos debe ser ciudadano de EE.UU. o residente permanente en el país

• Pagar 300 dólares para inscribirse en el concurso

• Presentar el ensayo antes del el 1 de junio de 2017