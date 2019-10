Gobernadores deberán jurar ante Evo el 31 de mayo

La Cámara de Senadores sancionó ayer el proyecto de Ley que faculta al presidente Evo Morales tomar el juramento de posesión a los gobernadores electos en las últimas elecciones subnacionales. El acto se celebrará el 31 de mayo en acto especial a programarse para este efecto.



El artículo único de la norma establece que: “El 31 de mayo de 2015, el Presidente del Estado Plurinacional de Bolivia tomará el juramento de posesión a las gobernadoras electas y los gobernadores electos, en acto especial a programarse para el efecto”.



Carlos Romero, senador por el Movimiento Al Socialismo (MAS), explicó que en una anterior ocasión se aprobó una Ley Transitoria Electoral, debido a que no habían Estatutos Orgánicos aprobados, no había una norma que establezca de cuál era la composición y los mecanismos de constitución e integración de los entes autonómicos.



“No es una Ley definitiva, no es una Ley permanente, no es que se le quiere otorgar como atribución, como potestad permanente de una vez y para siempre al Presidente del Estado la facultad de ministrar posesión a los gobernadores sino que se ha previsto este instituto por las circunstancias, por el vacío jurídico de la norma autonómica y transitorio”, aclaró Romero.



Algunas autoridades electas por la oposición criticaron la medida por, según ellos, atentar a los criterios de autonomía. Sin embargo, confirmaron su asistencia al acto que podría tener lugar en Sucre, capital del Estado.