Reymi: “Renuncio si comprueban la denuncia”

El ministro de Defensa, Reymi Ferreira, lo dijo firme y lo dijo claro: “Si comprueban que esa empresa ha tenido un contrato con el Ministerio de Defensa yo renuncio, no tengo por qué mentir”. Con esas palabras, la autoridad negó la acusación del diputado opositor Luis Felipe Dorado, que aseguró que la jefa de gabinete de dicha cartera está vinculada a empresas contratadas por el Estado.

Ferreira, visitó ayer el programa Asuntos Pendientes, de EL DEBER Radio. En ese espacio radiofónico manifestó que Patricia Urquizo, su actual "brazo derecho", fue representante legal de empresas con las que se presentó dos veces -en 2015 y 2016- a licitaciones por contrato de provisión de arroz y que perdió ambas.

El ministro explicó que Urquizo colaboró durante la campaña electoral de 2015 en Santa Cruz y que es una persona "de mucha confianza".



No obstante, recalcó que las dos veces que se presentó a licitaciones no trabajaba en el Ministerio de Defensa (entró a trabajar en mayo de 2017) y que, de cualquier forma, las empresas que representa legalmente nunca obtuvieron un contrato con el Estado.



"He mandado a revisar si alguna vez ha tenido esta empresa un contrato con el Ministerio de Defensa en mi gestión y no hay ninguno", afirmó la autoridad y reiteró que si se prueba la denuncia renunciará al cargo "inmediatamente".



Por su parte, el diputado Dorado, en contacto telefónico, indicó que se está realizando la investigación pertinente y que van a pedir los estados financieros de Patricia Urquizo.



Cinco diputados de la bancada de Demócratas investigan contratos del Ministerio de Defensa porque presumen que la jefa de Gabinete se presentó como representante legal de una empresa contratada.

El parlamentario Dorado remitió al ministro Ferreira una petición de informe escrito con un cuestionario de 21 preguntas redactadas por los diputados Shirley Franco, Pablo Barrientos, Gustavo Serrano, Pura Chávez y Dorado.