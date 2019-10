Pagarán 50.000 euros por cada pasajero fallecido en el Airbus 320

La compañía aérea alemana Lufthansa informó este viernes de que pagará 50.000 euros por cada pasajero a los familiares de las víctimas del vuelo 4U 9525 de su filial Germanwings, que el copiloto estrelló presuntamente en el sur de Francia y en el que iban a bordo 150 personas.



Un portavoz de Germanwimgs dijo a EFE que estos pagos, que son

una ayuda financiera inmediata, no afectarán a las reclamaciones que

realicen las familias a las compañías aseguradoras.



Tanto Lufthansa como Germanwings están "en contacto directo con

los familiares y esta ayuda financiera se producirá de una forma

directa, no burocrática y lo más fácil posible", agregó el portavoz.



La misma fuente dijo que "la familias padecen ahora suficiente

dolor y no deben tener dificultades financieras".



La compañía alemana Allianz aseguró el vuelo 4U 9525, a través de

Allianz Global Corporate & Specialty (AGCS), que es la aseguradora

principal a todo riesgo y de responsabilidad civil de Germanwings y

del vuelo que cubría la ruta Barcelona-Düsseldorf.



Como es habitual en los seguros de aviación, AGCS asume la

cobertura de forma conjunta con más aseguradoras.