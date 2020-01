Marko Machicao asume funciones ante el BID

La ministra de Planificación del Desarrollo, Mariana Prado, presentó ayer a Marko Machicao, ex ministro de Culturas, como representante del Estado Plurinacional ante el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

“En el puesto que me toca asumir, Bolivia como todo país que forma parte del BID, que es accionista-socio, tiene una participación activa en la toma de decisiones sobre las políticas crediticias, sobre la defensa y la aprobación de los proyectos que el país presenta ante el BID para su posible financiamiento. A mí en particular, me tocará defender por el lado de nuestro país, aquellos proyectos que buscamos que sean financiables de parte del BID”, explicó.

Representará a nuestro país en la 58va. Reunión Anual de la Asamblea de Gobernadores del BID y la 32va Reunión Anual de la Asamblea de Gobernadores de la Corporación Interamericana de Inversiones (CII) del 30 de marzo al 2 de abril en Paraguay. /MAM