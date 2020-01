Aldeas del P. Alfredo ven ilegal la inspección fiscal

Las Aldeas del Padre Alfredo están nuevamente en vigilia, tras una inspección sorpresiva que realizó una fiscal el martes 20, acción que fue calificada como "ilegal" por la presidenta del directorio de esta institución benéfica, Salomé Nasica.



"No sabíamos de la inspección de la fiscal, todas las actuaciones de la Fiscalía han violentado las normas, no fuimos notificados, aparecieron de pronto. Esto es muy lamentable, es un abuso de autoridad", dijo Nasica.



Según explicó, este tipo de intervenciones responden a una serie de denuncias hechas por funcionarios de la Defensoría de la Niñez y del Adulto Mayor en contra de las Aldeas, por supuesta retención y mala atención al fundador de este hogar, el padre Alfredo Spiessberger.



"Son como 8 demandas, desconocemos los verdaderos motivos. Somos personas de bien, dejamos nuestro trabajo para ir a ayudar a estos niños. Esta institución ha beneficiado hasta hoy a más de 1.400 niños y niñas. El padre Alfredo está delicado de salud, pero no está muerto, tiene ciertos momentos de lucidez porque sufre de alzhéimer. Cualquier fiscal puede ir a la aldea, así como muchos benefactores van a ayudar, pero este allanamiento es una acción ilegal", insistió Nasica.



Los "hijos" de las Aldeas se declararon en vigilia permanente, porque temen que las autoridades intenten llevarse al padre Alfredo.