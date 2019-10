No volverán a citar a la COB antes de su ampliado

El diálogo entre el Gobierno y la COB quedará en suspenso hasta después de la realización del ampliado cobista que debe verificarse el lunes en la tarde; el Gobierno solo mandará una carta a esa instancia laboral para explicar la propuesta que tiene el Ejecutivo respecto a los ex trabajadores de la quebrada Enatex y la forma de incorporación que tiene de estos ex empleados, informó el ministro de Trabajo, Gonzalo Trigoso.



La autoridad dijo que ellos ya realizaron la propuesta de los trabajos temporales y la posibilidad de acomodar gradualmente a otros ex empleados, propuestas que fueron rechazadas por los dirigentes de la COB, quienes exigen que sean fuentes laborales permanentes y no temporales como ofrece el Ejecutivo.



Para mañana a las 14:00 horas, los dirigentes de los distintos sindicatos fueron convocados para definir las medidas de presión después que ayer sábado haya fracasado un nuevo acercamiento entre trabajadores y Gobierno; el dirigente laboral Guido Mitma, dijo que fue el Gobierno el que rompió las negociaciones al no tener propuestas concretas sobre la estabilidad laboral de los ex empelados de Enatex.