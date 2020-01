Barajan dos nombramientos de colaboradores de Percy

Tras la renuncia irrevocable de la secretaria de Medio Ambiente Michelle Lawrence, salen algunos nombres que se moverán en el entorno del alcalde Percy Fernández, porque desde el 6 de febrero todos los secretarios pusieron sus cargos a disposición luego que se anunció una reestructuración en el gobierno municipal cruceño.



Sobresale el nombre de Edil Aponte, que supuestamente reemplazará a Lawrence, porque en la nueva estructura desaparece Acción Vecinal, secretaría que está a su cargo.



Para la nueva Secretaría de Movilidad Urbana suena el nombre del actual director de Semáforo y

Señalización Vial, Rolando Ribera, que sobre el tema dijo que si el alcalde le confía el cargo lo asumirá, porque se ha formado en el gobierno municipal, lleva 18 años trabajando en la gestión pública y se ha especializado en el área. “Si consideran que podemos hacer crecer a la ciudad con nuestro trabajo, encantadísimo y muy agradecido por la confianza”, dijo al resaltar que no ha sido notificado al respecto.

La nueva estructura

La reestructuración municipal presentada mediante un decreto edil, del 21 de marzo, se hizo conocer la creación de las secretarías de Movilidad Urbana y la de Control y Fiscalización de Empresas Municipales. La nueva estructura tiene 19 secretarías.



Este cambio surgió en medio de una serie de denuncias de extorsión que involucraron a funcionarios municipales.

Aunque en su momento se anunció que en breve se darían a conocer a los nuevos secretarios, el alcalde Percy Fernández se ha tomado su tiempo. El único cambio oficial fue el del ex secretario de Asuntos Jurídicos, José Negrete, que el 31 de marzo fue aceptada su renuncia y en su lugar se designó a María Silvia Arispe, que fungía en la secretaría municipal de Transparencia.

El secretario de Comunicación, Jorge Landívar, dijo que el alcalde está haciendo los cambios de forma paulatina y que aún funciona la antigua estructura hasta que se nombre a los responsables de cada secretaría. No quiso adelantar nombres, aunque para la de Movilidad Urbana adelantó que ya hay algunos nombres, entre ellos el de un arquitecto.

Por las redes sociales

Lawrence hizo pública su renuncia por su cuenta de Facebook. “Y salgo como entré, sencilla, humilde de corazón, hiperactiva, cordial, sincera y honesta. La función pública se ha vuelto ingrata, porque a todos se mide con la misma vara. Pero no es así, habemos de los buenos, que un cargo no nos cambia nuestros valores morales, porque más nos interesan nuestros ideales, en mi caso proteger el medioambiente y lo hice a capa y espada y lo seguiré haciendo hasta que las velas no ardan”, dice parte del texto que publicó. “… Lo único triste y lamentable es que uno se expone en estas situaciones a las noticias y comentarios dañinos de gente que habla para uno y se llena la boca haciendo conjeturas y especulaciones que demuestran su pobreza de corazón, pero qué se va a hacer”, resalta en su texto.