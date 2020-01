Carlos Romero Bonifaz: “Hay que trabajar juntos contra los delitos... y la xenofobia”

Carlos Romero convoca a las autoridades argentinas a encarar una lucha conjunta contra la discriminación.

_ ¿Cómo ve la actitud del gobierno de Mauricio Macri ante los migrantes bolivianos?

Cada Estado tiene derecho a efectuar controles migratorios, no cuestionaremos aquello; sin embargo, el contexto en que se desarrolla esta acción está precedido por unas declaraciones no sustentadas de la ministra Patricia Bullrich, en sentido de que cree que el origen del narcotráfico tiene nacionalidades. Esa es una apreciación inadecuada. No quisiéramos pensar que obedecen a actitudes xenófobas, discriminatorias. Hacemos un llamado a las autoridades argentinas a luchar de manera conjunta contra la xenofobia y la discriminación, y también contra los delitos transnacionales, pero a partir de acciones coordinadas.



_ ¿Qué le toca hacer a Bolivia?

Seguramente nuestra representación diplomática va a imbuirse de toda la información que atinge a este tipo de operativos, y también de nuevas normas de control migratorio que anuncia el Gobierno argentino. Nosotros nos ratificamos, una actitud contra nuestros connacionales no se justifica si parte de la estigmatización de los paraguayos, bolivianos y peruanos, como personas que persiguen la comisión de ilícitos.



_ Sobre narcotráfico, ¿por qué rutas viaja la droga y cuál es la que más ingresa a ese país?

Por nuestra ubicación geopolítica, somos utilizados como un territorio de tránsito. En el caso argentino, ellos tienen un nivel alto de consumo de marihuana, que supera el 4% de su población, el tercer índice más alto de Sudamérica, después de Uruguay y Chile, y cuando hay demanda hay atracción de mercados irregulares con relación a estos ilícitos.

Su problema es marihuana y el origen no es precisamente Bolivia. Se amparan en que el 33% de los detenidos (extranjeros) supuestamente está por causas de narcotráfico, pero reconocen que la minoría es boliviana y la mayoría, paraguaya y peruana; pero también, es bueno destacar que en el caso nuestro son más personas que hicieron tráfico de estupefacientes a través de la ingesta en su organismo, hablamos de tragones y de microtráfico. No son organizaciones estructuradas vinculadas a la acción del narcotráfico. No justificamos, pero sí iniciamos una agenda de trabajo conjunto y debiéramos enmarcarnos en ello. Estas declaraciones rompen esa línea de trabajo y colaboración entre ambos países.



_ ¿Bolivia pasará de esa preocupación a asumir alguna medida de respuesta concreta?

En el Derecho Internacional Público hay un mecanismo que se denomina de reciprocidad. Aplicada a este caso, nosotros podríamos tomar las mismas acciones que asume Argentina. Pero no vamos a responder con reciprocidad. Nos enmarcaremos en una voluntad política manifiesta de acción conjunta y esperamos que las autoridades argentinas retomen esa línea de trabajo.



_ Sugirió una coincidencia entre esta política de Macri y la del presidente Trump.

Sí, es una suerte de emulación de una línea agresiva antimigratoria que expresó Trump, pero que tiene poca eficacia. Si realmente se quiere hacer buena letra imitando la línea discursiva del mandatario de EEUU, es una ingenuidad porque los mexicanos son víctimas de una agresión directa y frontal, pese a que no realizaron ninguna acción contraria a EEUU. Me parece que es una ingenuidad pretender hacer buena letra con Trump