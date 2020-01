Clinton se impone en las primarias demócratas del Distrito de Columbia

La virtual candidata del Partido Demócrata a las elecciones presidenciales de EEUU, Hillary Clinton, se impuso hoy por un holgado margen en las primarias celebradas en el Distrito de Columbia, donde se encuentra la capital federal, Washington, según las proyecciones de los principales medios.



Pese a haberse asegurado la nominación la semana pasada tras ganar en Puerto Rico y sus posteriores victorias en Nueva Jersey, California, Nuevo México y Dakota del Sur, Clinton todavía tenía hoy el examen del Distrito de Columbia, terreno que ya de entrada le era muy favorable por la composición socioeconómica de Washington.



Con gran presencia de negros e hispanos (dos minorías que son especialmente favorables a la ex secretaria de Estado) y residencia de muchos miembros del "establishment" del Partido Demócrata, el Distrito de Columbia era terreno abonado para la victoria de Clinton, que no tuvo problemas para superar a su rival Bernie Sanders.



En el Distrito de Columbia había en juego 20 delegados, que irán a parar en su mayoría a manos de la ex primera dama y que deberán ayudarle a ampliar su ya muy notable ventaja sobre el senador por Vermont, autoproclamado socialista democrático.



Precisamente hoy Sanders y Clinton mantuvieron un encuentro en la capital federal del que no trascendió prácticamente nada, aunque el veterano senador anunció que el próximo jueves dará un mensaje a sus seguidores que se podrá seguir por internet.



La gran duda desde que Clinton aseguró la candidatura la semana pasada es si Sanders se retirará de la carrera o por el contrario se mantendrá hasta la convención del partido en julio en Filadelfia, de donde la ex secretaria de Estado saldrá nominada oficialmente.



Si llegase a la convención, el senador podría utilizar esa plataforma para hacer presión sobre Clinton y el aparato del Partido Demócrata y tratar de que las cuestiones que él ha defendido como la lucha contra las desigualdades económicas y mayores controles para Wall Street pasen a formar parte de la agenda demócrata.